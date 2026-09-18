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По позициям ВСУ на Краматорском участке фронта бьет российский "Гиацинт"

По позициям ВСУ на Краматорском участке фронта бьет российский "Гиацинт"

Армия России в ответ на террористические атаки ВСУ по нашим гражданским объектам нанесла новые удары по военным целям в Киеве, Днепропетровске, Одессе и подконтрольной Украине части Запорожья.

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