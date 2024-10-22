МЧС: цунами могут угрожать 14 городам России

Четырнадцать городов и множество населенных пунктов России находятся под угрозой цунами в трех дальневосточных регионах, где мощные волны могут достигать скорости до тысячи километров в час, предупреждает МЧС России .
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