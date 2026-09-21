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Стейблкоин-зарплаты работают, но масштабирование создает новые проблемы

Стейблкоин-зарплаты работают, но масштабирование создает новые проблемы

Выплата зарплат с помощью стейблкоинов уже позволяет компаниям быстро перечислять средства сотрудникам и подрядчикам в разных странах.

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