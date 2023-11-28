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Риттер: НАТО говорит Киеву, что лучшего момента заключить мир не будет

Риттер: НАТО говорит Киеву, что лучшего момента заключить мир не будет

Североатлантический альянс пытается делать вид, что продолжает помогать украинской стороне, но при этом тайно говорит властям страны, что лучшего момента заключить мирное соглашение не будет, заявил бывший разведчик ВС Соединённых Штатов Скотт Риттер.

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