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Царьград

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Командир «Ахмата» Алаудинов опроверг фейковые вбросы о пленных чеченцах

Командир «Ахмата» Алаудинов опроверг фейковые вбросы о пленных чеченцах

Заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов опроверг фейковые вбросы Украины о сдающихся в плен бойцах «Ахмата».

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