В НАТО уверены, что рано или поздно они направят войска на Украину Андрей Офицеров Газета Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника одной из стран НАТО сообщила о том, что альянс не исключает возможности отправки на территорию «незалежной» своей армии.
США: «Это — другая битва»
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Владимир Воробьев
Нужно создавать АНТИНАТО, а не гадать на кофейной гуще и мямлить - https://blagievesti.wordpress.com/2023/12/07/александр-поздняков-альтернатива-на/
Александр Поздняков. Альтернатива НАТО
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