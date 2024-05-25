США: «Это — другая битва»

Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Владимир Воробьев
Нужно создавать АНТИНАТО, а не гадать на кофейной гуще и мямлить - https://blagievesti.wordpress.com/2023/12/07/александр-поздняков-альтернатива-на/
Александр Поздняков. Альтернатива НАТО
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