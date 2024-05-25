США: «Это — другая битва»

В НАТО уверены, что рано или поздно они направят войска на Украину Андрей Офицеров Газета Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника одной из стран НАТО сообщила о том, что альянс не исключает возможности отправки на территорию «незалежной» своей армии.