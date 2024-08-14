«Город превращается в Хилокский полигон»: новосибирцы массово жалуются на невывоз мусора

Жители Новосибирска пожаловались на несвоевременный вывоз крупногабаритных отходов и ТКО в целом. Региональный оператор – МУП «Спецавтохозяйство» – пояснил, что так отразилось закрытие Левобережного полигона, а также ремонт двух мостов через Обь, через которые мусоровозам приходится возить отходы с левого берега на Гусинобродский полигон.