«Город превращается в Хилокский полигон»: новосибирцы массово жалуются на невывоз мусора

Жители Новосибирска пожаловались на несвоевременный вывоз крупногабаритных отходов и ТКО в целом. Региональный оператор – МУП «Спецавтохозяйство» – пояснил, что так отразилось закрытие Левобережного полигона, а также ремонт двух мостов через Обь, через которые мусоровозам приходится возить отходы с левого берега на Гусинобродский полигон.
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