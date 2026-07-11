Лазерная эпиляция при беременности: взвешенный взгляд на риски и возможности

Когда я ожидала ребенка, передо мной, как и перед многими женщинами, встал непростой вопрос: как ухаживать за собой, не подвергая опасности малыша? Привычные косметологические ритуалы оказались под запретом, а растущий живот делал самостоятельные процедуры, вроде бритья, все более затруднительными.