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Девушка

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Лазерная эпиляция при беременности: взвешенный взгляд на риски и возможности

Лазерная эпиляция при беременности: взвешенный взгляд на риски и возможности

Когда я ожидала ребенка, передо мной, как и перед многими женщинами, встал непростой вопрос: как ухаживать за собой, не подвергая опасности малыша? Привычные косметологические ритуалы оказались под запретом, а растущий живот делал самостоятельные процедуры, вроде бритья, все более затруднительными.

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