Старые ноутбуки и смартфоны могут лишиться доступа к интернету

Это произойдет из-за прекращения срока действия сертификата шифрования.Электронные устройства, работающие на старых версиях операционных систем Android, iOS и Windows, могут лишиться доступа к интернету из-за истекающего сертификата шифрования.
Это произойдет из-за прекращения срока действия сертификата шифрования.Электронные устройства, работающие на старых версиях операционных систем Android, iOS и Windows, могут лишиться доступа к интернету из-за истекающего сертификата шифрования.
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