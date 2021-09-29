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Старые ноутбуки и смартфоны могут лишиться доступа к интернету

Старые ноутбуки и смартфоны могут лишиться доступа к интернету

Это произойдет из-за прекращения срока действия сертификата шифрования.Электронные устройства, работающие на старых версиях операционных систем Android, iOS и Windows, могут лишиться доступа к интернету из-за истекающего сертификата шифрования.

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