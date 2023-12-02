Bild: Шольц дал обещания на миллиарды евро в Дубае на фоне бюджетного кризиса

Канцлер Германии Олаф Шольц приехал на конференцию ООН по изменению климата в Дубае, пишет Bild. По информации издания, выступая с речью на форуме, он пообещал выделить как минимум €6 млрд на борьбу с изменениями климата до 2025 года.
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