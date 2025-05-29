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Сакс: Украина потеряет Одессу, если не согласится остановить конфликт сейчас

Сакс: Украина потеряет Одессу, если не согласится остановить конфликт сейчас

Украина может потерять Одессу, если не достигнет мира с Россией. Последствия возможного отказа украинского президента Владимира Зеленского от переговоров раскрыл американский экономист Джеффри Сакс в интервью ТАСС.

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ЛС
Лидия Санникова
Отменить искусственное образование, под названием Украина, на русских территориях...
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