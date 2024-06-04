Майнинг может стать видом экономической деятельности в стране

Минфин положительно высказался за то, чтобы признать майнинг официальным видом деятельности и присвоить ему коды общероссийского классификаторы видов экономической деятельности (ОКВЭД), пишут «Известия» со ссылкой на замдиректора департамента финансовой политики министерства Османа Кабалоева.
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