Майнинг может стать видом экономической деятельности в стране

Минфин положительно высказался за то, чтобы признать майнинг официальным видом деятельности и присвоить ему коды общероссийского классификаторы видов экономической деятельности (ОКВЭД), пишут «Известия» со ссылкой на замдиректора департамента финансовой политики министерства Османа Кабалоева.