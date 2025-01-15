Ярилов попытался обогнать Щеглову в рейтинге мэров Дальнего Востока

Сити-менеджер Читы Инна Щеглова и глава краевой столицы-председатель Гордумы Евгений Ярилов почти не изменили позиций в медиарейтинге мэров Дальнего Востока по итогам прошлого года, сообщает независимая исследовательская компания «Медиалогия».