Ярилов попытался обогнать Щеглову в рейтинге мэров Дальнего Востока

Сити-менеджер Читы Инна Щеглова и глава краевой столицы-председатель Гордумы Евгений Ярилов почти не изменили позиций в медиарейтинге мэров Дальнего Востока по итогам прошлого года, сообщает независимая исследовательская компания «Медиалогия».
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