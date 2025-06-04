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«Уберечь от брюсселского бреда»: Орбан призвал венгров наплевать на жару, но не пустить Украину в ЕС

«Уберечь от брюсселского бреда»: Орбан призвал венгров наплевать на жару, но не пустить Украину в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал в соцсети  очередной украиноскептический пост, в котором снова призвал граждан принять участие в плебисците VOKS- 2025 относительно запрета вступления Украины в ЕС.

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