«Уберечь от брюсселского бреда»: Орбан призвал венгров наплевать на жару, но не пустить Украину в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал в соцсети очередной украиноскептический пост, в котором снова призвал граждан принять участие в плебисците VOKS- 2025 относительно запрета вступления Украины в ЕС.
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