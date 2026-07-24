Сухогруз с американским углём для Украины подорван у берегов Румынии У берегов Румынии произошёл взрыв у борта сухогруза, перевозившего уголь из США для Украины.
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Сухогруз с американским углём для Украины подорван у берегов Румынии У берегов Румынии произошёл взрыв у борта сухогруза, перевозившего уголь из США для Украины.
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