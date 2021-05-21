Муж требует продать добрачную квартиру

Элина МорозоваНедвижимостьМуж требует продать добрачную квартиру Я замужем год, расписались и переехали в Москву, по работе мужа. Я тоже здесь сразу вышла на работу.Вернуться к статье344НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьNatalyЛюди как люди. Любят деньги, но ведь это всегда было... Человечество любит деньги, из чего бы те ни были сделаны, из кожи ли, из бумаги ли, из бронзы или золота. Ну, легкомысленны... ну, что ж... обыкновенные люди... в общем, напоминают прежних... квартирный вопрос только испортил их... Михаил Булгаков, "Мастер и Маргарита")))) смешной пост с извечным вопросом ОЙ , люди добрые, ЧТО ЖЕ МНЕ ТЕПЕРЬ ДЕЛАТЬ?)))) самое смешное в этой ситуации, что времена несколько изменились сначала люди решают проблему где и как работать буду кем тружусь и какую зарплату получаю, а потом решают вопрос с жильём поближе к месту работы. если есть работа и стабильный доход от неё тогда только и можно просчитать можно ли потянуть оплату жилья и какое должно быть жильё то ли съем /аренда то ли собственность покупка чего то сразу или кредит/ипотека. по доходам и расход... а квартирка добрачная в собственности это что? по сути это законсервированный денежный актив, который на данном этапе прибыли не приносит а только жрёт деньги на содержание собственности( те же коммунальные платежи и налоги )а если вы так не ДОВЕРЯЕТЕ мужу, то брачный контракт можно составить в любое время, находясь в браке то же.NatalyСупруги вправе изменить предусмотренный законом режим совместной собственности на нажитое в браке имущество. Для этого они устанавливают режим совместной, долевой или раздельной собственности. Такие режимы определяют для всего имущества, его части или для отдельных видов. Также долевую или раздельную собственность предусматривают для имущества каждого из супругов. Действующее законодательство позволяют супругам изменить также и режим их личного имущества. То есть приобретённого до брака, полученного в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам. Кроме изменения режима имущества супруги вправе определить в брачном договоре свои права и обязанности по взаимному содержанию. Также договором предусматривают способы участия в доходах друг друга и порядок несения семейных расходов. В брачном договоре супруги могут также определить имущество, которое будет передано каждому из супругов в случае расторжения брака. Следовательно, брачный договор заключают для определения имущественных прав и обязанностей, и в том числе для установления режима собственности. При этом брачный договор может быть заключен как в отношении уже существующего имущества, так и в отношении будущего. То есть права можно установить для собственности, которую супруги приобретут. Соглашение о разделе совместного имущества Соглашение о разделе совместного имущества имеет своей единственной целью раздел приобретённой в браке собственности. Такое соглашение заключается в порядке и по основаниям, предусмотренным Семейным кодексом РФ. Согласно его положениям раздел общего имущества супругов может быть произведен как в период брака, так и после его расторжения. И соглашение заключается для раздела имущества в добровольном внесудебном порядке. Условия соглашения о разделе имущества В отличие от брачного договора соглашение о разделе может касаться только имущества, нажитого во время брака. Таким соглашением супруги не вправе изменить режим имущества каждого из них. Также нельзя определить, в чью собственность поступит имущество, приобретённое в будущем. В результате заключения соглашения о разделе общего имущества супругов не возникает договорного режима имущества. Таким соглашением лишь прекращается режим совместной собственности и устанавливается долевая либо раздельная собственность супругов. При этом супруги вправе по своему усмотрению определить размер доли каждого из них в нажитом имуществе. Также они могут определить состав имущества, переходящего к каждому из супругов в результате раздела. Форма соглашения о разделе имущества Действующее законодательство не требует обязательного нотариального удостоверения соглашения о разделе имущества. Для его составления вы можете обратиться в любую профессиональную юридическую фирму. Желательно, чтобы она специализировалась в области ведения бракоразводных процессов и раздела имущества. Но специалисты рекомендуют в любом случае обращаться для заключения соглашения к нотариусу. Он удостоверит подписи и зафиксирует, что стороны действуют добровольно и понимают последствия своих действий. В этом случае соглашение будет практически невозможно оспорить.Насырова НатальяМуж требует, не советуется, не просит, а ТРЕБУЕТ. Мдаа.а.а, а попробуйте вы сами потребовать продать ЕГО ипотечную квартиру и тоже не в Москве. Пусть начнет с себя. Правильно советуют вам люди. Ваша квартира это ваша подушка безопасности. Вы прожили с мужем без году неделю, а он уже ТРЕБУЕТ. Не рано ли?NatalyВы прожили с мужем без году неделю, а он уже ТРЕБУЕТ. Не рано ли?)))) да в общем то всё рано что такое год совместно жизни? это же только притирка и период узнавания друг друга по настоящему в быту рано всё и крышу стационарную над головой искать и деток заводить и даже планировать определять город и страну проживания вот поживут годика три пройдут кризис "притирки" тогда и научатся вести совместный бюджет и планировать общие расходы/доходы распределять общий совместный ресурс грамотно и по договоренности....Валерий Федосеев"Бедненький Буратино". Он тебя разводит, согласишься, останешься с носом. Он должен посоветоваться, а не требовать .@Зинаида АнтонцеваНакопилось много печальных историй с квартирами, женщины почему-то чаще верят в вечную любовь до гроба, вот недавняя история с Фурсовым чего стоит. Поэтому, не рискуйте.Natalyочень странно просчитывать " риски"когда определённости нет ни в чём нет никаких гарантий, что союз с мужем это надолго и на всю жизнь, нет гарантий что работа в Москве это навсегда и на долгие годы жизни со стабильным доходом, а вдруг придется переезжать в другой город или даже страну в филиал фирмы работодателя. ещё ничего толком не случилось а все уже шкуру не убитого медведя делят)))))как можно просчитать уравнение в котором столько переменных и неизвестных чисел ?Элина МорозоваТут два варианта. Если муж сам не понимает таких элементарных вещей, то он дурак и его слушаться категорически нельзя. А если понимает, то значит это какие то корыстные планы.Михаил добрый маргинала ваше это их дело. Веришь мужу продавай нет не продавай. А то как бабы любят мужик должен решать проблемы вот он решает))))Элина МорозоваА я не вижу никакой проблемы. нормально все у них.Михаил добрый маргиналА спрашивать у народа зачем?Элина МорозоваМуж на нее давит. А она и продавать не видит смысла и с мужем ссориться не хочет.Михаил добрый маргиналЭлина я отдал квартиру жене и детям и мне по уй я жил с ней и не думал о разводе и верил ей и это главное.если не верит в мужа иди на куй и живи в своей хате. да Элин последствия два или поднятся или опустится. В нашей стране это риск.Natalyсвихнулся народишко на этой недвижимости в собственности.... А вот для чего тебе нужна пустая хата на другом конце света?На кой хрен нужен дом или квартира в котором ты не живешь?оплачивать коммуналку самому или вечно иметь геморрой со сдачей квартирки в аренду, то есть вечно работать агентом по аренде недвижимости и кассиром по приёмке платежей от аренды. Вот уже и у нас в СПб появились собственнички наследнички бабушатников хрущёбушек, которые только то и делают, что содержат то гавно , что им европейцам и американцам нафиг не вперлось они сюда переезжать и жить не собираются..Михаил добрый маргиналТак Наташ доча не знает я купил ей хату плачу ипотеку. 22тысячи та к я ее здаю за 23 плюс комуналка еще тысячу имею))))NatalyМИш, рынок аренды вещь крайне не стабильна в любой момент рухнет, как уже случилось при карантине короновирусном в наших домишках ЖСК.Гастарбайтеры побежали, как крыски ... нет работы нечем платить за аренду стало. собственники лихорадочно продают квартирки за копейки лишь бы сбадить барохлишко, которое слишком затратно в содержании.Элина МорозоваМиша! Мы говорим не о тебе. В таких историях у каждого своя ситуация. И то, что она сомневается не значит, что она не верит в мужа. Им еще год будет оплачивать съемную квартиру работа. За год многое может измениться. А продать кавартиру всегда можно. Мое мнение- пусть лучше сдают обе свои кваартиры, на деньги вывплачивают инотеку, а если понадобится, то съем квартиры в Москве. Ну а дальше по обстоятельствам.Михаил добрый маргиналЭлина можно жить в ипотечной хатею,продать ее мона и в залупевске купитьNatalyвот вот... пусть сначала определятся в каком городе и на какие тити мити жить то станут , а уж потом думают что делать с теми квартирками в которых они не проживают, то ли их продать а деньги в банк сложить или в новую недвижимость вложить но только в том месте где они жить будут точно и загнездятся надолго))))Элина МорозоваВсе можно, вариантов много. Тут главное не торопиться и выбрать лучший.Михаил добрый маргиналИ еще Элин одно но . У моего друга хата в области там на куй не кому снимать не надо. од ее сдал чисто ,за квартплату.Михаил добрый маргиналЭлина лучшего нет ни кто не ясновидящий,но ипотечную в Маскве продать всегда можно.NatalyМой муж всегда говорилмне:- Хомочка, будет день будет пища)))а проблемы Нужно решать в по мере и порядке их поступления.. Мы уже столько напродавались напокупались по жизни и квартирок и домишек и дачек и машинок и фирм с барахлишком производственным в них. Надо по моменту- купил, стало не нужно- продал в чём проблема? на этот свет приходишь голым да и когда уходить станешь то ведь у гроба карманов нет и на мерседесах в рай ещё ни один человек не въехал)))))Элина МорозоваИ почему тогда надо продавать ее себственную, а не его ипотечную? Ты еще скажешь, что две ипотеки выплачивать лучше, чем одну?ИИринаХорошо, что решает, но почему за счёт жены, имея свою собственность? Это тревожный знак.ИИринаДа просто эту квартиру можно сдавать и иметь дополнительный доход, который моложой семье сейчас нужен.Михаил добрый маргиналНу тогда развод и все)))СергейЗдра-а-а-авствуй Миша, и пол года не прошло. А мы тут все распереживались, кудЫ ты пропал )))Михаил добрый маргиналЯ рад ,что ты рад))))СергейЭто радость со слезами на глазах )))Султанов СМК твоему сведению, многие живут на сдаче своих квартир, и притом неплохо, вдобавок покупают другие квартиры в ипотеку и сдают посуточно.Ведь в последнее время Очень большой процент живут именно на сьемных квартирах и такой рынок НИКОГДа не будет убыточным.Судя своим знакомым-это бизнес становится ихней жизнью!А продать квартиру и лишить себя собственного жилья-это становишься уже вроде Бомжа имеющего свою палатку, но в аренду!Елена МамоноваСейчас с ценами на рынке жилья неразбериха,лучше немного подождатьNatalyа в каком месте сейчас с ценами разбериха?где тот островок стабильности хоть в чём то?все уже давно не понимают где найдут где потеряют. вот с теми же депозитными вкладами в банках совсем недавно на процентные ставки по вкладам можно было жить спокойно а теперь? ставки везде упали а доход от вкладов вообще объявили налогооблагаемой прибылью. Я мамочке накидала денег на счет, думала пусть у старушки будут деньги, которыми она свободно может распоряжаться в любой момент не чувствуя себя ущербной попрошайкой ну вот открыла счет на её имя на чирик лямов,думала свободу действий ей предоставила, а оказалось создала мамке геморрой на старости лет. бедная моя мулечка теперь как курица с яйцом носится по всем банкам распихивает денюжки по разным счетам и под разные процентные ставки. вот оно ей нужно было такой фигней страдать в 80 лет?ЛСЛюдмила СидороваХитромудрый мужичек.Свое все оставляет при себе,а ты женушка обеспечивай ему стабильность за свой счет.Случись что,будет говорить,что все ипотеки он оплачивал,и обратное фик дакажешь.Сдавать квартиру еще куда не шло,и этими деньгами оплачивать ипотеку в Москве.И нужно сохранять все кви танции оплаченные под ее ФИО за взнос московской ипотеки.Месяц оплачивает муж,месяц жена.Как-то так.Комментировать
Свежие комментарии