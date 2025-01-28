Политолог: украинская молодежь предпочитает русский язык украинскому

МОСКВА, 28 января, ФедералПресс. Константин Бондаренко, украинский политолог, сообщил, что молодежь, особенно в крупных городах, все чаще отказывается от использования украинского языка в пользу русского.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии