«Русагро» утвердит дивидендную политику – основные события 30 января

В четверг, 30 января, совет директоров «Русагро» намерен утвердить дивидендную политику. Кроме того, среди прочих вопросов планируется обсудить утверждение положения о комитете по аудиту, положения о внутреннем аудите, положения о комитете по вознаграждениям.