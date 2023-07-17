Депутат Булаев предложил брендировать всю алтайскую продукцию

Ранее идею уже предлагали, но почему-то не реализовали Депутат АКЗС Сергей Булаев предложил создать бренда "Алтай" для маркировки популярных местных продуктов и развить бренд Большого Алтая, который объединит республику и край, сообщает "Атмосфера".