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Депутат Булаев предложил брендировать всю алтайскую продукцию

Депутат Булаев предложил брендировать всю алтайскую продукцию

Ранее идею уже предлагали, но почему-то не реализовали Депутат АКЗС Сергей Булаев предложил создать бренда "Алтай" для маркировки популярных местных продуктов и развить бренд Большого Алтая, который объединит республику и край, сообщает "Атмосфера".

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