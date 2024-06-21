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«МК»: перед смертью у сына Вячеслава Зайцева Егора произошло прозрение

«МК»: перед смертью у сына Вячеслава Зайцева Егора произошло прозрение

Сегодня, 22 июня, прощаются с Егором Зайцевым, сыном российского модельера Вячеслава Зайцева. Егор, ушедший из жизни в возрасте 64 лет после тяжелой болезни, будет погребен на Жегаловском кладбище в Щелково, но перед смертью у него было прозрение.

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