«МК»: перед смертью у сына Вячеслава Зайцева Егора произошло прозрение

Сегодня, 22 июня, прощаются с Егором Зайцевым, сыном российского модельера Вячеслава Зайцева. Егор, ушедший из жизни в возрасте 64 лет после тяжелой болезни, будет погребен на Жегаловском кладбище в Щелково, но перед смертью у него было прозрение.