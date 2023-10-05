Подведены итоги конкурса «Оранжевый сюрприз»

Участники конкурса прислали очень много необычных и интересных работ! Поэтому редакция телеканала приняла решение выбрать от жюри не одного, а двух победителей! Еще четыре победителя были определены с помощью зрительского голосования на сайте телеканала «Карусель».
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