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Евро-2024. Италия против Хорватии, Испания сыграет с Албанией

Евро-2024. Италия против Хорватии, Испания сыграет с Албанией

Сборная Италии сыграет с Хорватией, Испания встретится с Албанией. Евро-2024 3-й тур Группа B Хорватия – Италия Дата проведения 24 июня, 22.

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