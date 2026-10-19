Современных детей многие продукты из нашего детства вряд ли бы удивили — ну, подумаешь, что особенного в мармеладках или жвачке со вкусом кофе? А нам они казались поистине волшебными, ведь даже обычное молоко из необычной упаковки казалось в тысячу раз вкуснее.
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