Бывший избранник Ксении Бородиной и адвокат Михаил Терехин обратился к телеведущей с требованием вырезать из интервью с бывшей участницей «Дома-2» Кристиной Дерябиной фрагмент, в котором, по его мнению, задели его репутацию.