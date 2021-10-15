Коронавирус в цифрах: 95 пациентов выздоровели

Эпидситуация в Атырауской области на 15 октября в цифрах: 46 человек заболели COVID-19 за сутки; 210 пациентов получают лечение в инфекционных стационарах; 13 пациентов с COVID-19 лежат в реанимации; 4 человека в отделениях реанимации подключены к аппаратам ИВЛ; За последние сутки от Covid-19 скончались 3 пациента; 308 пациентов с COVID-19 получают лечение на дому; 95 человек вылечились от Covid-19; I компонентом вакцин от COVID-19 привито 233 772 человека; II компонентом вакцин от COVID-19 привит 203 501 человек.