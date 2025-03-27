«СДМ-ХИМИЯ» на выставке «Мосбилд»: рецепты успеха монтажа на стенде и в «Монтажник шоу»

﻿﻿Фото: «СДМ-ХИМИЯ». Приглашение на «Инсталляционное шоу» Рекламировать. ООО СДМ-ХИМИЯ ИНН 7720811460 Erid:F7NfYUJCUneRHUy83vdN Компания «СДМ-ХИМИЯ» завершает монтаж полноразмерного мобильного стенда для проведения мастер-классов на выставке МОНТАЖНИК ШОУ на MosBuild-2025! Мероприятие станет кульминацией месяцев работы команды инженеров, разработчиков и технических экспертов, посвятивших себя представлению и внедрению передовых решений и материалов в области монтажных технологий.