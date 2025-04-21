В Алтайском крае сотрудники полиции потушили возгорание на частном подворье, предотвратив лесной пожар

Главный инспектор инспекции ГУ МВД России по Алтайскому краю полковник внутренней службы Владимир Карнаухов и водитель МО МВД России «Рубцовский» Роман Игумнов потушили пожар на территории домовладения и не дали огню распространиться на расположенный рядом с участком лесной бор.
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