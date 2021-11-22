Худжанд – от Великого шелкового пути до современных технологий

Смотрите в этом выпуске программы «Евразия. Регионы»: Как на знаменитом Кайраккумском ковровом комбинате сохраняют древние традиции и кто придумывает восточные орнаменты сегодня? Как джинсы, произведенные из местного хлопка, покорили Италию и правда ли, что на главном рынке Худжанда можно купить куриное молоко? Какие тайны хранит мавзолей шейха Муслихиддина и как город постепенно превращается в жемчужину восточной культуры? Худжанд – северная столица Таджикистана, расположенная на берегу реки Сырдарья.