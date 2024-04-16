Смертельная пластика: в Москве возбуждено ещё одно уголовное дело по факту гибели пациентки после операции в частной клинике

В Москве возбуждено уголовное дело по факту гибели пациентки после операции в частной клинике. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, речь идет о новом ЧП в медучреждении на севере Москвы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии