Омская прокуратура потребовала от ООО «Теплогенерирующий комплекс» в кратчайшие сроки восстановить подачу горячей воды в Амурском поселке.
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Омская прокуратура потребовала от ООО «Теплогенерирующий комплекс» в кратчайшие сроки восстановить подачу горячей воды в Амурском поселке.