Си Цзиньпин наградил за заслуги военные подразделения и представителей военных учреждений

Пекин, 5 июля /Синьхуа/ -- Председатель Центрального военного совета Си Цзиньпин подписал приказ о награждении двух военных подразделений и четырех человек, включая пилота и исследователей из различных военных учреждений, наградами за заслуги.
Пекин, 5 июля /Синьхуа/ -- Председатель Центрального военного совета Си Цзиньпин подписал приказ о награждении двух военных подразделений и четырех человек, включая пилота и исследователей из различных военных учреждений, наградами за заслуги.
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