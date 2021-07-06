Китай

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    А долгов сколько?265 млрд долларов...

Си Цзиньпин наградил за заслуги военные подразделения и представителей военных учреждений

Пекин, 5 июля /Синьхуа/ -- Председатель Центрального военного совета Си Цзиньпин подписал приказ о награждении двух военных подразделений и четырех человек, включая пилота и исследователей из различных военных учреждений, наградами за заслуги.

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