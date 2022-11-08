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Ирина Безрукова обвела вокруг пальца строителей и “кинула” их на большие деньги

Ирина Безрукова обвела вокруг пальца строителей и “кинула” их на большие деньги

Ирина Безрукова Варвара ПоплавокЗнаменитая Ирина Безрукова никогда не была замечена в скандалах и хайпе, даже когда её бросил знаменитый муж и ушёл к другой женщине.

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