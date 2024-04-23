Доклад Amnesty International: ситуация с правами человека в 2023 году стала хуже

В 2023 году в мире наметился откат в области прав человека, что не осталось незамеченным. Генеральный секретарь Amnesty International Аньес Калламар охарактеризовала ситуацию так: «Мы оказались на наклонном пути в ад», а метафорическая машина времени отбросила человечество дальше 1985 года.