Россия халкы биометрия ярдәмендә ауга рөхсәт кәгазьләре рәсмиләштерә алачак

Россиялеләрнең 2026 ел ахырына кадәр биометрия кулланып ауга рөхсәт алу мөмкинлеге булачак. РИА Новости агентлыгы танышкан ведомство программасыннан күренгәнчә, Цифрлы үсеш, элемтә һәм массакүләм коммуникацияләр министрлыгы бу яңа сервисны 30 ноябрьгә кадәр гамәлгә кертергә ниятли.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым