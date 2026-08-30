НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Россия халкы биометрия ярдәмендә ауга рөхсәт кәгазьләре рәсмиләштерә алачак

Россиялеләрнең 2026 ел ахырына кадәр биометрия кулланып ауга рөхсәт алу мөмкинлеге булачак. РИА Новости агентлыгы танышкан ведомство программасыннан күренгәнчә, Цифрлы үсеш, элемтә һәм массакүләм коммуникацияләр министрлыгы бу яңа сервисны 30 ноябрьгә кадәр гамәлгә кертергә ниятли.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым