ФИФА поздравила Месси с завершением карьеры в сборной Аргентины

Президент ФИФА Джанни Инфантино поздравил Лионеля Месси с завершением карьеры в сборной Аргентины. Месси, проводивший 207 матчей и забивший 125 голов за сборную, объявил о решении покинуть команду в понедельник, оставив большое наследие в футболе.
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