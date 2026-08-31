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Царьград

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ФИФА поздравила Месси с завершением карьеры в сборной Аргентины

ФИФА поздравила Месси с завершением карьеры в сборной Аргентины

Президент ФИФА Джанни Инфантино поздравил Лионеля Месси с завершением карьеры в сборной Аргентины. Месси, проводивший 207 матчей и забивший 125 голов за сборную, объявил о решении покинуть команду в понедельник, оставив большое наследие в футболе.

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