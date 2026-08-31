ФИФА поздравила Месси с завершением карьеры в сборной Аргентины

Президент ФИФА Джанни Инфантино поздравил Лионеля Месси с завершением карьеры в сборной Аргентины. Месси, проводивший 207 матчей и забивший 125 голов за сборную, объявил о решении покинуть команду в понедельник, оставив большое наследие в футболе.