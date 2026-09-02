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Лантратова помогла матери погибшего бойца из Тувы получить удостоверение

Лантратова помогла матери погибшего бойца из Тувы получить удостоверение

Матери погибшего бойца из Тувы помогли получить удостоверение члена семьи погибшего ветерана боевых действий.

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