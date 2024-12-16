Выставка «На свет из темноты» открылась в Музее Фаберже

Гостям расскажут о пути из тьмы к свету глазами художника Ильгиза Фазулзянова Идея проекта «На свет из темноты» – это путешествие в Храм души, путь познания и поиск себя через образ бабочки, стремящейся к свету.
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