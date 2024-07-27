Лавров: Шольц славится простенькими идеями и простодушными заявлениями

Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о размещении ракет США в Германии, отметил, что немецкий политик известен своими простенькими идеями и простодушными заявлениями.
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