Кристина Орбакайте сфотографировалась с дочерью в Итальянском ресторане

Певица Кристина Орбакайте проводит лето в Италии вместе с мужем Михаилом Земцовым и дочерью Клавой. Артистка охотно делится моментами своего отпуска в своем микроблоге, радуя подписчиков красивыми фотографиями.
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