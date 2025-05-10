Российские застройщики стали предоставлять скидки на жилье

Кроме того, в продаже стали появляться новостройки по цене ниже рынка Официально стоимость новостроек в России продолжается увеличиваться, однако сами застройщики стали предлагать покупателям скидки, которые доходят до 35 процентов, передает ТАСС.
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