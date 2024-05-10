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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Магазин мобильных игр Xbox заработает уже в июле — Microsoft намерена обойти огран...

Магазин мобильных игр Xbox заработает уже в июле — Microsoft намерена обойти огран...

Магазин мобильных игр Xbox заработает уже в июле — Microsoft намерена обойти ограничения Apple и GoogleMicrosoft, которая уже несколько лет рассказывает о планах по запуску собственного магазина мобильных игр Xbox, начнёт реализацию проекта уже в июле.

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