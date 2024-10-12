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Царьград

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Бойня за Wildberries вышла на уровень анекдота про олигархов. Только уже не смешно

Бойня за Wildberries вышла на уровень анекдота про олигархов. Только уже не смешно

На наших глазах разворачивается самая настоящая бойня за Wildberries: сначала стрельба в 600 метрах от Кремля, потом обещания кровной мести от главы Чечни, а теперь дело перешло на новый уровень - сведения денежных счётов.

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