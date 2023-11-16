В Госдуме обсуждают проект о запрете увольнять одинокого родителя

Законопроект подготовила фракция ЛДПР, на него получено положительное заключение правительства. По словам депутата Ярослава Нилова, в настоящем ТК есть подобная гарантия о сохранении рабочего места для ребёнка до 14 лет, но парламентарии предложили увеличить верхнюю границу возраста ребёнка до 16 лет.