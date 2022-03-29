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Великая миграция: куда и зачем бегут украинцы, русские и белорусы

Великая миграция: куда и зачем бегут украинцы, русские и белорусы

Об истоках и последствиях миграционного кризиса.По данным ООН, свои дома уже покинули десять миллионов жителей Украины, и как минимум четыре миллиона из них уже пересекли границу страны, отправившись в сопредельные страны или дальше на континент.

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