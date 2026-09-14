Трагическая судьба «Девочки с персиками». Вера Мамонтова прожила всего 32 года

Все знают «Девочку с персиками». Розовая блузка, тёмные глаза, персики на столе, летний свет из окна.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Почему в наши шко...
- Это стихотворение...
- А Как правильно быт...
А картина переживёт века.
Грустно, что такая красавица так рано умерла.