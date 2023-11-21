Американский журнал Forbes опубликовал рейтинг самых убыточных российских компаний за прошлый год. Как отмечается, общий убыток компаний составил почти 1,1 триллион рублей, а возглавил антирейтинг банк ВТБ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии