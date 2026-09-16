Марокко обязалось принять обратно всех мигрантов, незаконно проникших в испанскую Сеуту

Марокканские власти также намерены установить причины произошедшего и выяснить, кто несет за него ответственность.
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