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Марокко обязалось принять обратно всех мигрантов, незаконно проникших в испанскую Сеуту

Марокко обязалось принять обратно всех мигрантов, незаконно проникших в испанскую Сеуту

Марокканские власти также намерены установить причины произошедшего и выяснить, кто несет за него ответственность.

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