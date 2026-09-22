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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Барыс» выиграл 5 из 7 матчей сезона – сегодня 4:1 с «Динамо». Команда Кравеца идет 3-й на Востоке

« Барыс » обыграл московское «Динамо» (4:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Команда тренера  Михаила Кравеца одержала 5-ю победу в 7 играх со старта сезона-2026/27.

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