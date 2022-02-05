Картина дня. Финансы

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Посол Украины в Германии требует установить в центре Берлина памятник украинцам

Посол Украины в Германии требует установить в центре Берлина памятник украинцам

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Берлин до сих пор фактически не признал 8 миллионов жертв украинцев от преступлений немецкого нацизма в годы Великой Отечественной войны, поскольку до сих пор отказывается поставлять оружие Киеву.

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