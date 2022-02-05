Посол Украины в Германии требует установить в центре Берлина памятник украинцам

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Берлин до сих пор фактически не признал 8 миллионов жертв украинцев от преступлений немецкого нацизма в годы Великой Отечественной войны, поскольку до сих пор отказывается поставлять оружие Киеву.