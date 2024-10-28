Арестован экс-начальник управления планирования связи ВС РФ генерал-майор Александр Оглоблин

По версии следствия, в 2016-2021 Оглоблин получил от представителей Пермского телефонного завода «Телта» взятку в размере более 10 млн рублей за покровительство при исполнении гособоронзаказа на поставку устройств связи для нужд Минобороны.
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