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Свежие комментарии

  • константин бочаров
    Вот бы взять тех кто эту хрень навязывает, перевернуть вверх тормашками и потрясти хорошенько чтобы всё дерьмо выскоч...Аквагрим для ведь...
  • Николай
    Нам упорно навязывают эту западную хрень.Аквагрим для ведь...
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    Ау, недалёкие.Какой хэллоуин.С дуба рухнули и последние мозги отбили или не было их ни когда.Аквагрим для ведь...

Арестован экс-начальник управления планирования связи ВС РФ генерал-майор Александр Оглоблин

Арестован экс-начальник управления планирования связи ВС РФ генерал-майор Александр Оглоблин

По версии следствия, в 2016-2021 Оглоблин получил от представителей Пермского телефонного завода «Телта» взятку в размере более 10 млн рублей за покровительство при исполнении гособоронзаказа на поставку устройств связи для нужд Минобороны.

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